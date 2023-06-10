خسارة نهائيين إفريقيين متتاليين.. شبح يطارد الأهلي مجددا

يطارد شبح خسارة نهائيين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا الأهلي المصري مرة أخرى، ما قد يجعله الفريق الإفريقي الوحيد الذي يسجل هذا الرقم السلبي مرتين.

ويمتلك الأهلي أفضلية الفوز ذهاباً الأسبوع الماضي في القاهرة 2-1، وبالتالي فإن فوزه أو تعادله يمنحانه اللقب الحادي عشر في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي، بينما يحتاج الوداد إلى الفوز ليتوج للمرة الرابعة في تاريخه والثانية توالياً، علماً أن الاتحاد الإفريقي يعتمد قاعدة أفضلية الأهداف المسجّلة خارج الأرض في حال التعادل، وذلك في إياب نهائي المسابقة مساء الأحد.

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وتضم قائمة الأندية التي خسرت نهائيين متتاليين في البطولة 4 أسماء حتى الآن، هم الأهلي المصري والترجي والنجم الساحلي التونسيين ومازيمبي الكونغولي.

وخسر العملاق القاهري نهائيي 2017 و2018 أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب، وسقط الأخير مرتين متتاليتين أيضًا عامي 1999 و2000 على يد كل من الرجاء المغربي وهارتس أوف أوك الغاني تواليًا.

أما مواطنه النجم الساحلي فقد فشل في التتويج بالكأس الإفريقي عامي 2004 بعد الخسارة من إنيمبا، و2005 حينما حقق الأهلي لقبه الرابع على حسابه.

وذاق مازيمبي الكونغولي صاحب الـ 5 ألقاب مرارة الخسارة في المباراة النهائية لنسختين على التوالي، عامي 1969 و1970 حينما كان بمسماه القديم تي بي إنغلبير، الأولى من الإسماعيلي المصري والثانية ضد أشانتي كوتوكو الغاني.