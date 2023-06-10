مدرب الأهلي: أتمنى أن يكون التحكيم عادلا أمام الوداد

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن سعادته بالمشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة تكون ممتعة لجماهير كرة القدم.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه الوداد غدا الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي 2 - 1.

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وقال كولر في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم السبت إن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، والجميع لديه روح معنوية عالية، وأضاف أن الأهلي حقق الفوز في اللقاء الأول، ويملك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

وأوضح أن لاعبي الأهلي خاضوا مباريات أمام أعداد ضخمة من الجماهير في دول مختلفة، ويمتلكون خبرات كبيرة، وجماهير الوداد لن تشارك في المباراة لتكون بمثابة عبء على لاعبي الأهلي، وإنما الجماهير تشجع وتساند ووجودها يمنح دفعة كبيرة.

وشدد على أن أي فريق يعاني من الإصابات، وأن الأخطاء جزء من كرة القدم، وهو ما حدث عند المنافس، وأن تجارب لاعبي الأهلي حاضرة، وسبق لهم خوض مواجهات أصعب بكثير، وفريق الأهلي يملك الخبرات الكثيرة التي تساعده في مواجهة أي موقف.

وقال كولر: إذا أمسك لاعب الكرة بيده بشكل متعمد، خاصة إذا كان هناك انفراد من لاعبين بشكل مباشر، فذلك يستحق طرد مباشر، ومع ذلك لم يتدخل طاقم التحكيم، ولم يتقدم الأهلي بأي احتجاج رسمي على ذلك.

وأضاف: عقب المباراة الأولى تحدثت مع اللاعبين وتحدثنا عن اللقاء، وكل ما يمكن تأكيده أننا جاهزون وأن المنافس هو من عليه ضغوط؛ لأننا حققنا الفوز في الذهاب.

وشدد كولر على أن الفريق قدم مباراة قوية في القاهرة وكانت له فرص عديدة وأكثر بكثير مما حصل عليه الوداد.

من جانبه، أكد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق على جاهزية فريقه لمواجهة فريق الوداد المغربي.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحافي إن فريقه أغلق صفحة مباراة الذهاب؛ للتركيز على لقاء العودة الصعب، وأن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة في التتويج بكأس البطولة والعودة بها إلى القاهرة.

وقال: كل اللاعبين جاهزون بقوة، وحققنا الفوز في لقاء الذهاب، وبإذن الله سنفوز بالكأس، مؤكدا أن الأهلي توج بعشرة ألقاب لدوري الأبطال، ويبحث عن اللقب الحادي عشر، ويحترم جميع المنافسين.