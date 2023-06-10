مدرب الوداد يرد على نظيره في الأهلي: التحكيم سيكون عادلا

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أكد البليجكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي، أن هدفهم هو الفوز على الأهلي المصري في المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد بملعب مركب محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال فاندنبروك في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم السبت: نعلم أن المهمة صعبة ولكن لاعبينا جاهزون بنسبة 200% للمباراة وهدفنا الفوز وحصد اللقب الإفريقي.
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وأضاف: لا أظن أن هناك أخطاء قد تحدث من حكم كبير في وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والعالم كله يتابع تلك المباريات.
وأوضح: كل لاعبينا جاهزون لمواجهة الأهلي عدا زهير المترجي الذي لم يتدرب معنا حتى الآن وسنرى موقفه غداً.
وأردف: الضغط يجب أن يكون على المنافس وهو الأهلي المصري لأننا نلعب وسط جماهيرنا ولدينا خبرات كبيرة في النهائيات.
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