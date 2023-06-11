الأطباء يضعون حارس سان جيرمان في غيبوبة اصطناعية

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تقرر وضع الإسباني سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في غيبوبة اصطناعية مجددا في مستشفى بإسبانيا، في ظل استمرار خطورة حالته عقب سقوطه من على حصان.
وقالت البا زوجة ريكو عقب زيارته في المستشفى بإشبيلية أمس السبت، إنه ظل واعيا لعدة أيام، وإن هناك أياما جيدة وأخرى سيئة بالنسبة له.
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وأشارت: هو في حالة مستقرة، نتحلى بالإيجابية.
وذكرت تقارير إعلامية إسبانية وفرنسية قبل أسبوعين، أن الحارس الإسباني البالغ 29 عاما، والذي لعب مع فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع إشبيلية ومايوركا في الدوري الإسباني، كان يمارس الفروسية في الحديقة الوطنية قبل أن يسقط من على الحصان، وتعرض لإصابات خطيرة في الرأس.
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