الإصابة تبعد بيلنغهام عن تشكيلة إنجلترا

يغيب لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلنغهام المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني عن مباراتي منتخب بلاده ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم أمام مالطا ومقدونيا الشمالية، حيث يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.
وسيقضي بيلنغهام (19 عاماً) بعض الوقت في مركز إنجلترا لإعادة تأهيل الإصابة التي أبعدته عن المباراة الأخيرة لفريقه السابق بوروسيا دورتموند بتعادله أمام ماينتز 2-2، ليهدي لقب الدوري الألماني بفارق الأهداف لغريمه التقليدي بايرن ميونخ الفائز على كولن 2-1.
ووافق بيلنغهام، أحد نجوم منتخب "الأسود الثلاثة" في مونديال قطر العام الماضي، أخيراً على الانضمام إلى عملاق إسبانيا ريال مدريد في صفقة ضخمة ستكتمل بمجرد اجتيازه الفحص الطبي.
وانضم بيلنغهام إلى قائمة الغائبين عن فريق المدرب غاريث ساوثغيت المكونة من 25 لاعبا، حيث انسحب لويس دانك مدافع برايتون أيضاً الأحد.
وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي: انسحب لويس دانك من تشكيلة إنكلترا بسبب الإصابة، بينما لن يلعب جود بيلنغهام أي دور في تصفيات هذا الشهر.
ومن المقرر أن ينضم ديكلان رايس لاعب وست هام وجاك غريليش وجون ستونز وفيل فودين وكايل ووكر وكالفين فيليبس من مانشستر سيتي إلى المنتخب في الأيام المقبلة بعد نجاحاتهم القارية.
وسيلعب المنتخب الإنجليزي بمواجهة مالطا في تا كالي في 16 الشهر الحالي، قبل أن يستضيف مقدونيا الشمالية في أولد ترافورد في مانشستر في 19 منه. استهل فريق ساوثغيت حملته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا بفوزه على إيطاليا وأوكرانيا في مارس.
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