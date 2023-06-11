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ميسي قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي

إنتر ميامي يواصل خساراته قبل استقبال ميسي

ميامي - فرانس برس
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مُني نادي إنتر ميامي الذي ينتظر استقبال النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي، بهزيمة سادسة توالياً السبت أمام نيو إنغلاند، ولا يزال قابعاً في المركز الأخير لترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

وأظهر زملاء الفريق المستقبلي للفائز سبع مرات بالكرة الذهبية مستوى متدنياً للغاية في الأداء، وزاد خروج الجناح الفرنسي كورانتان جان الذي أصيب على ما يبدو بإصابة قوية، الطين بلّة.

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وإذ أن الظهور الأول لميسي الذي رحل مؤخراً عن باريس سان جيرمان الفرنسي، بالألوان الجديدة للفريق الأميركي، غير متوقع قبل أشهر عدة، لا يبدو أن إنتر ميامي قادر على تحسين نتائجه منذ تعيين الأرجنتيني خافيير موراليس مدرباً مؤقتاً بعد إقالة الإنجليزي فيل نيفيل الذي قاد الفريق لمدة موسمين ونصف.

وكان فريق ولاية فلوريدا متأخراً بثلاثة أهداف نظيفة بعد 51 دقيقة من عمر المباراة، ولم تكن ركلة الجزاء في الدقيقة 84 التي ترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيز، كافية لتغيير مسار المواجهة.

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