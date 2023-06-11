بطولة جديدة للمصرية ميار الشريف

أحرزت المصرية ميار شريف لقب بطولة ماكارسكا للتنس في كرواتيا بعدما قلبت تأخرها إلى فوز على الإيطالية جاسمين باوليني بنتيجة 2-6 و7-6 و7-5 يوم الأحد.



وعانت ميار من بداية صعبة وخسرت المجموعة الأولى أمام منافستها المصنفة 53 عالميا.



وتعافت اللاعبة المصرية المصنفة 54 عالميا لتحسم المجموعة الثانية بعد شوط فاصل.



وبدت باوليني في طريقها لحصد اللقب مع تقدمها 5-2 في المجموعة الحاسمة.



لكن ميار، التي بلغت الدور الثاني في فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، انتفضت لتفوز بأربعة أشواط متتالية قبل أن تكسر إرسال منافستها وتحسم اللقب.



وكانت ميار (27 عاما) أول مصرية تفوز بلقب للمحترفات حين توجت في بارما العام الماضي.



ووصلت لآفاق جديدة في البطولة من فئة ألف نقطة في العاصمة الإسبانية حين هزمت كارولين جارسيا وإليسه ميرتنز في طريقها إلى دور الثمانية قبل الخسارة أمام أرينا سبالينكا التي نالت اللقب.

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