ديوكوفيتش يفوز بـ"رولان غاروس" وينفرد بالرقم القياسي

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أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود في النهائي بنتيجة 7-6 و6-3 و7-5 يوم الأحد.
ورفع ديوكوفيتش رصيده إلى 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لينفرد بالرقم القياسي متفوقا على رافائيل نادال.
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وأصبح ديوكوفيتش أول لاعب يحرز ثلاثة ألقاب على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى.
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