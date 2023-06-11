ديوكوفيتش يفوز بـ"رولان غاروس" وينفرد بالرقم القياسي

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود في النهائي بنتيجة 7-6 و6-3 و7-5 يوم الأحد.

ورفع ديوكوفيتش رصيده إلى 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لينفرد بالرقم القياسي متفوقا على رافائيل نادال.

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وأصبح ديوكوفيتش أول لاعب يحرز ثلاثة ألقاب على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى.