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لوكاكو
لوكاكو عقب الخسارة من مانشستر سيتي

لوكاكو يتعرض لإساءات عنصرية عبر شبكة الإنترنت

إسطنبول - د ب أ
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تعرض البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لموجة من الإساءات العنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد مساء السبت في اسطنبول، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك لوكاكو (30 عاما) المعار من صفوف تشيلسي، في الدقيقة 57 كبديل ولاحت له فرصة خطيرة لإدراك التعادل في الدقائق الأخيرة ، لكن البرازيلي إيديرسون حارس سيتي أنقذ الموقف ببراعة.

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ويحظى لوكاكو بمتابعة تسعة ملايين شخص عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" لتبادل الصور، وقد تعرض لإساءات متعددة من خلاله لكن في المقابل أدان الكثير من المتابعين الأخرين هذه الأفعال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لوكاكو لمثل هذه الإساءات، حيث تسببت الإهانات العنصرية للمهاجم البلجيكي في فضيحة بإيطاليا الموسم الماضي، خلال المواجهة أمام يوفنتوس في تورينو في المربع الذهبي لكأس إيطاليا، حيث تعرض لوكاكو لهجوم لفظي من قبل مشجعي الفريق الخصم داخل الملعب، قبل أن يتم إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي سجله.

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