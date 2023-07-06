النصر يتعاقد مع المدرب البرتغالي كاسترو

أعلن النصر وصيف بطل دوري "روشن" السعودي للمحترفين، تعيين البرتغالي لويس كاسترو مدربا جديدا لمدة عامين يوم الخميس.

وأقال النصر المدرب الفرنسي رودي غارسيا في أبريل الماضي وأكمل الموسم مع الكرواتي دينكو إيليتشيتش مدرب فئات الشباب بالنادي.

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وسبق لكاسترو (61 عاما) تدريب الدحيل وفاز معه بكأس أمير قطر العام الماضي قبل الانتقال لبوتافوغو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020.

وتعاقد النصر مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان استعدادا للموسم الجديد، ويخوض معسكرا الآن في البرتغال.