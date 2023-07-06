ريال مدريد يضم الموهبة التركية أردا غولر

أعلن ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس تعاقده مع لاعب وسط فنربخشه التركي الواعد أردا غولر لمدة ستة مواسم حتى عام 2029.

ولم يتم الإعلان عن قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، لكن وسائل الإعلام الإسبانية قدّرتها بـ20 مليون يورو إضافة إلى مكافآت بقيمة 8 ملايين يورو لصالح الفريق التركي.

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وقال ريال مدريد في بيان إن "نادينا يضم إلى صفوفه أحد اللاعبين الشباب الواعدين في العالم. يبلغ من العمر 18 عامًا ويصل إلى مدريد بعد تتويجه بلقب كأس تركيا مع فنربخشه، حيث اختير أفضل لاعب في المباراة النهائية".

ولفت غولر الأنظار في كرة القدم التركية على مدار العام ونصف العام الماضيين حيث غالبًا ما يُقارن بالنجم الألماني التركي الأصل الدولي السابق مسعود أوزيل زميله السابق في فنربخشه.

وبات غولر خامس صفقة للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد المهاجم خوسيلو القادم على سبيل الاعارة من إسبانيول، لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام المنضم من بوروسيا دورتموند الالماني، المدافع فران غارسيا المنتقل من رايو فايكانو، وبراهيم دياز العائد الى صفوفه بعد انتهاء إعارته من ميلان الإيطالي.

وسيتم تقديم غولر ظهر الجمعة في المركز التدريبي لمدريد.