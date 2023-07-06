كاسترو النصر.. قهر زيدان ومدرب مصر سبب له عقدة

لم يعرف البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر الجديد طعم الانتصار على مواطنه روي فيتوريا الذي سبقه في تدريب الفريق ومدرب منتخب مصر الحالي، كما خسر في نصف مواجهاته مع جورجي جيسوس الذي سيتجدد اللقاء بينهما في ديربي العاصمة الرياض الموسم المقبل، لكن يبقى الانتصار على مدرب ريال مدريد الأسبق زين الدين زيدان ذهابًا وإيابًا إحدى أبرز المحطات المضيئة في مسيرة المدرب صاحب الـ 61 عامًا.

وأعلن النصر وصيف بطل دوري "روشن" السعودي للمحترفين، تعيين البرتغالي كاسترو مدربا جديدا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين يوم الخميس.

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وسبق لكاسترو (61 عاما) تدريب الدحيل وفاز معه بكأس أمير قطر العام الماضي قبل الانتقال لبوتافوغو البرازيلي، كما توج مع شاختار دونيتسك بالدوري الأوكراني في 2020.

وواجه المدير الفني الجديد للأصفر العاصمي، جيسوس مدرب الهلال الحالي خلال 10 مباريات سابقة، جميعها في المسابقات المحلية البرتغالية، انتصر 3 مرات وتعادل في لقاءين، وهزمه جيسوس في 5 مناسبات.



وتبادل كاسترو الأدوار مع نونو سانتو مدرب اتحاد جدة الحالي في البرتغال، ففي عام 2014 انتصر كاسترو مع بورتو بثلاثية دون رد على ريو آفي تحت قيادة سانتو، وبعدها بـ 3 أعوام في 2017، رد سانتو الدين مع بورتو وهزم ريو آفي 4-2 الذي تولى كاسترو مهامه الفنية حينها.

وخسر مدرب بوتافوغو السابق جميع المباريات التي واجه خلالها فيتوريا مدرب المنتخب المصري الحالي، إذ جمعت بينهما 5 مباريات في الدوري البرتغالي بين موسمي 2016-2017 و2018-2019، فاز بها فيتوريا جميعها مع بنفيكا على كاسترو الذي أشرف على 3 أندية خلال تلك الفترة هي ريو آفي وتشافيز وفيتوريا غيماريش.

وشهد دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021، انتصارين لشاختار الأوكراني الذي كان يقوده فنيًا كاسترو على العملاق الإسباني ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، 3-2 في معقل "الميرينغي" سانتياغو برنابيو، وبهدفين نظيفين إيابًا في أوكرانيا.



وفي الموسم الذي سبقه، خسر كاسترو رفقة شاختار من بيب غوارديولا وفريقه مانشستر سيتي بالدور ذاته بثلاثية في أوكرانيا، وتعادل بهدف لمثله في ملعب الاتحاد بمانشستر.



وفي قطر، شهدت الجولة التاسعة من موسم 2021-2022 تعادلا مثيرا بين سد تشافي ودحيل كاسترو بثلاثة أهداف لمثلها، وانهزم البرتغالي من رونالد كومان مدرب برشلونة الأسبق مرتين خلال موسم 2005-2006 بالدوري البرتغالي حينما كان يشرف الأول على نادي بينافيل، والثاني مدربًا لبنفيكا.

وتلاعب المدرب الذي بدأت مسيرته عام 1998، بمدرب الأهلي المصري الحالي السويسري مارسيل كولر، وانتصر على بازل مع شاختار بأربعة أهداف لهدف بربع نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2019-2020.