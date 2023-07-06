مدربة ألمانيا للسيدات: إخفاقات منتخب الرجال ليست مسؤوليتنا

أكدت مارتينا فوس تكلنبرغ مدربة المنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم أن فريقها لا يشعر بأنه يقع على عاتقه مسؤولية تعويض الجماهير عن الأداء المتواضع للمنتخب الوطني للرجال، خلال مشاركته في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلاندا.

وقالت فوس تكلنبرغ يوم الخميس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبل المشاركة في مونديال السيدات خلال الفترة بين 20 يوليو و20 أغسطس: لا نرى أنفسنا في هذا الدور لأن لدينا طموحنا الخاص.

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وأضافت: نريد الظهور بشكل رائع في كأس العالم ولا نريد مقارنتنا بمنتخب الرجال، نتطلع للمهمة التي تنتظرنا ونركز على أنفسنا.

ولم يحقق المنتخب الألماني للرجال أي انتصار في آخر أربع مباريات له ولم يستعد مستواه المعهود منذ خروجه من دور المجموعات لمونديال قطر، كما لم يستعد ثقة جماهيره قبل المشاركة في يورو 2024 بألمانيا، بالإضافة إلى ذلك خرج المنتخب الألماني من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما، لتنتهي مبكرا حملة دفاعه عن لقب البطولة القارية.

وشهدت المباراة النهائية ليورو 2022 للسيدات بين ألمانيا وإنجلترا أعلى نسبة مشاهدة لحدث رياضي في ألمانيا على مدار العام الماضي، في الوقت الذي أعرب فيه يوتي تشاتزياليكسو مدير إدارة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن أمله في نجاح المنتخب الألماني للسيدات في إعادة البسمة على وجوه الجماهير الألمانية.

من جانبها قالت فوس تكلنبرغ: بالطبع سيكون من الرائع بالنسبة لي بصفتي عضوة بالاتحاد الألماني لكرة القدم إذا حققنا النجاح معا وعلى عدة أصعدة.

وأشارت: دائما ما أتحلى بالثقة، نريد أن نؤدي بشكل جيد بصرف النظر عما يحدث من حولنا.