وسط غموض حول مستقبله.. مبابي يظهر في الكاميرون

وصل نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي إلى الكاميرون وسط ترحيب حار من الجماهير يوم الخميس، في رحلة تشمل أعمالا خيرية مع أطفال صم وزيارة إلى قرية والده.
ارتدى المئات من المشجعين قميص فريقه باريس سان جيرمان لاستقبال المهاجم البالغ 24 عامًا.
قدّمت مجموعة من حوالي مئة راقص تقليدي عرضًا على شرفه. حيّا مبابي الحشود الذين أبقوهم عناصر الشرطة على مسافة منه، قبل أن يُنقل بعيدًا في سيارة دفع رباعي ذات نوافذ داكنة.
سيبقى قائد منتخب فرنسا خلال زيارته التي تستمر عدة أيام في مجمع فنادق تابع لعائلة بطل كرة المضرب الفرنسي السابق يانيك نواه الذي يعيش في ياوندي.
من المقرر أن يزور الجمعة مدرسة للصغار الذين يعانون من الصمم وضعف في السمع في ضواحي العاصمة.
كما أنه من المقرر أن يشارك في مباراة لكرة السلة من المتوقع أن يشارك فيها لاعب دوري كرة السلة الأميركي السابق يواكيم نواه، نجل يانيك. كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي فان ديتودي من الدرجة الثانية.
يتوجه السبت إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربًا لكرة القدم.
تأتي زيارة مبابي في ظل غموض حول مستقبله في الميركاتو الصيفي الحالي.
وفيما يرتبط هداف مونديال قطر 2022 بعقد مع الفريق المملوك قطريًا حتى 2024، عبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، وسط تربص ريال مدريد الاسباني.
وقال رئيس النادي ناصر الخليفي إنه يتعين على مبابي "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء" في سان جيرمان الموسم المقبل.
وأضاف: لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ. هذا واضح. قال (مبابي) بنفسه لن أرحل مجانًا. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي.
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