اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الهلال
لقطة من مباراة الإياب

الصفاقسي التونسي يكمل عقد البطولة العربية بفوزه على الهلال السوداني

تونس - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تأهل الصفاقسي التونسي لدور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على ضيفه الهلال السوداني 2 - صفر، في إياب الدور التأهيلي الثاني من البطولة.

وكان الهلال قد فاز ذهابا 1 - صفر، لكن الصفاقسي سجل هدفين إيابا، ليتأهل مستفيدا من فوزه 2 - 1 في مجموع المباراتين.

مادة اعلانية

وتقدم الصفاقسي عن طريق عزيز السايحي في الدقيقة 64، قبل أن يضيف زميله بركات الحميدي الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وسيلعب الصفاقسي في المجموعة الأولى بالبطولة إلى جانب مواطنه الترجي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي في البطولة التي ستقام في السعودية في الفترة ما بين 27 يوليو الجاري و12 أغسطس المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نزال محتمل داخل قفص بين زوكربيرغ وإيلون ماسك.. من سيفوز؟ نزال محتمل داخل قفص بين زوكربيرغ وإيلون ماسك.. من سيفوز؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط