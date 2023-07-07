حارس مرمى هولندا السابق فان دير سار في العناية المركزة

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم الجمعة أن حارس مرماه الدولي السابق إدوين فان دير سار يرقد في العناية المركزة في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية "إن أو اس" إن فان دير سار البالغ من العمر 52 عاما والذي دافع عن ألوان أياكس ويوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، كان في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرض للنزيف.

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وقال أياكس في حسابه على تويتر: إدوين فان دير سار يعاني من نزيف حول دماغه. إنه الآن في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة.

وأضاف: بمجرد توفر المزيد من المعلومات الملموسة، سنقوم بتحديث بخصوص حالته. الجميع في أياكس يتمنون لإدوين الشفاء العاجل. نحن نفكر فيك.

وكان فان دير سار أعلن فيمايو أنه استقال من منصبه مديرا تنفيذيا لأياكس بعد "فترة صعبة جدا" لأكثر من عقد من الزمن على رأس الادارة التنفيذية لقطب مدينة أمستردام.

وجاءت استقالته على خلفية أسوأ موسم منذ 14 عامًا للنادي الاكثر تتويجا في هولندا، حيث حل ثالثا في الدوري المتوج بلقبه 36 مرة.

ويعتبر فان دير سار من أفضل حراس المرمى في العالم، حيث استهل مسيرته الكروية مع أياكس ولعب في صفوفه بين 1990 و1999 وتوج معه على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995.

وتوج فان دير سار بلقب المسابقة القارية العريقة مع مانشستر يونايتد في 2008 خلال فترة دفاعه عن ألوانه بين 2005 و2011 عندما اعتزل اللعب نهائيا بخوضه مباراته المئة في دوري الابطال وكانت في النهائي وخسرها "الشياطين الحمر" امام برشلونة الاسباني 1-3.

ولعب فان دير سار قبلها مع يوفنتوس (1999-2001) وفولهام (2001-2005).

وعاد فان دير سار إلى أياكس في عام 2012 كمدير للتسويق قبل أن تتم ترقيته بعد أربع سنوات إلى منصب المدير التنفيذي. وهو أيضًا ثاني أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع منتخب هولندا حيث شارك في 130 مباراة دولية.