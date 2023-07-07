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أغارتي
أوغارتي بقميص فريقه الجديد

سان جيرمان يضم لاعب الوسط أوغارتي مقابل 60 مليون يورو

باريس - رويترز
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تعاقد باريس سان جيرمان مع لاعب الوسط المدافع لمنتخب أوروغواي مانويل أوغارتي من سبورتنغ لشبونة مقابل 60 مليون يورو (65.32 مليون دولار) لمدة خمس سنوات يوم الجمعة.

وارتقى اللاعب الأعجوبة إلى الفريق الأول لنادي صباه فينكس في سن 15، وانتقل إلى البرتغال ليلعب بصفوف فاماليكاو قبل الانضمام لسبورتنغ.

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وانضم أوغارتي (22 عاما) لتشكيلة أوروغواي في كأس العالم بقطر العام الماضي وخاض ثماني مباريات دولية.

وقال أوغارتي في بيان: أنا سعيد بهذه الخطوة الكبيرة بمسيرتي في هذا النادي العظيم، سأقدم كل ما بوسعي من أجل باريس سان جيرمان.

وأصبح أوغارتي ثالث صفقة لسان جيرمان في غضون يومين استعدادا للموسم الجديد بعد ضم قلب الدفاع ميلان شكرينيار والمهاجم ماركو أسينسيو مجانا من إنتر ميلان وريال مدريد على الترتيب.

وأقال بطل فرنسا المدرب كريستوف غالتييه يوم الأربعاء واستبدله بلويس إنريكي مدرب برشلونة وإسبانيا السابق.

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