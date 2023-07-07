سان جيرمان يضم لاعب الوسط أوغارتي مقابل 60 مليون يورو

تعاقد باريس سان جيرمان مع لاعب الوسط المدافع لمنتخب أوروغواي مانويل أوغارتي من سبورتنغ لشبونة مقابل 60 مليون يورو (65.32 مليون دولار) لمدة خمس سنوات يوم الجمعة.
وارتقى اللاعب الأعجوبة إلى الفريق الأول لنادي صباه فينكس في سن 15، وانتقل إلى البرتغال ليلعب بصفوف فاماليكاو قبل الانضمام لسبورتنغ.
وانضم أوغارتي (22 عاما) لتشكيلة أوروغواي في كأس العالم بقطر العام الماضي وخاض ثماني مباريات دولية.
وقال أوغارتي في بيان: أنا سعيد بهذه الخطوة الكبيرة بمسيرتي في هذا النادي العظيم، سأقدم كل ما بوسعي من أجل باريس سان جيرمان.
وأصبح أوغارتي ثالث صفقة لسان جيرمان في غضون يومين استعدادا للموسم الجديد بعد ضم قلب الدفاع ميلان شكرينيار والمهاجم ماركو أسينسيو مجانا من إنتر ميلان وريال مدريد على الترتيب.
وأقال بطل فرنسا المدرب كريستوف غالتييه يوم الأربعاء واستبدله بلويس إنريكي مدرب برشلونة وإسبانيا السابق.
-
جناح ريال مدريد السابق أسينسيو ينضم إلى سان جيرمانأعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع جناح ريال مدريد الإسباني الدولي ماركو أسينسيو حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر، ... رياضة
-
باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع إنريكيقال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إنه تعاقد مع مدرب برشلونة وإسبانيا السابق لويس إنريكي بعقد يمتد لعامين بعد انفصاله عن ... رياضة عالمية
-
حارس باريس سان جيرمان يغادر العناية المركزةغادر الإسباني سيرخيو ريكو حارس المرمى البديل لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، العناية المركزة الأربعاء، فيما يواصل تعافيه من إصابة في الرأس بعد خروجه من ... رياضة عالمية