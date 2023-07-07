غولر: لم أهتم بعرض برشلونة.. وأريد أن أصبح أسطورة لمدريد

كشف أردا غولر الوافد الجديد لريال مدريد أنه يريد أن يصبح "أسطورة" للنادي الإسباني خلال مراسم تقديم اللاعب التركي الواعد أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة.

وتعاقد مدريد مع غولر (18 عاما) من فناربخشه التركي يوم الخميس لمدة ست سنوات، بعدما سطع اسمه بين أبرز المواهب الصاعدة في العالم، وكان محور اهتمام أندية كبرى ومنها الغريم برشلونة.

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وأبلغ غولر مؤتمرا صحفيا: تلقيت الكثير من العروض لكن الأولوية كانت لريال مدريد دائما، إنه أكبر ناد في العالم وأشعر بالفخر، عرض ريال مدريد جعلني لا أنظر لبرشلونة أو لأي عرض آخر.

ويجيد غولر، الذي سيحمل القميص رقم 24، اللعب بمراكز مختلفة في خط الوسط والهجوم، وقال إنه سيلعب في أي مكان يحدده المدرب كارلو أنشيلوتي، لكنه يشعر براحة أكبر في العمق وجهة اليمين.

واستبعد إمكانية إعارته لفريق آخر لاكتساب الخبرة ولعب دقائق أكثر في ظل المنافسة القوية.

وتابع: لا أفكر في الخروج معارا، تعاقد معي ريال مدريد وجئت للعب هنا، أنا مستعد للعمل وبذل كل ما لدي من جهد.

"أريد أن أكون أسطورة هنا مثل كريستيانو (رونالدو) و(مسعود) أوزيل وغوتي، والتعلم من (لوكا) مودريتش أفضل لاعب وسط في العالم".

وتزامل غولر مع أوزيل، نجم ألمانيا وريال مدريد السابق المنتمي لجذور تركية، في فناربخشه، وقال غولر إن اللاعب الفائز بكأس العالم بمثابة شقيق له وأعطاه نصائح قبل الانضمام إلى "أهم فريق في العالم".

وخسر ريال لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي لمصلحة غريمه برشلونة، وخرج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي البطل، لكنه فاز بكأس الملك.

وتعاقد ريال مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلنغهام والظهير الأيسر فران غارسيا واستعار المهاجم خوسيلو كما استعاد لاعب الوسط إبراهيم دياز بعدما ودع هدافه كريم بنزيمة والثنائي ماركو أسينسيو وإيدن هازارد.