أياكس يكشف حالة فان دير سار بعد إصابته بنزيف في المخ

تشهد حالة إدوين فان دير سار، حارس المنتخب الهولندي لكرة القدم ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق استقرارا ولكنها "تظل مقلقة" بعدما أصيب بنزيف حول المخ.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن دير سار (52 عاما) دخل الرعاية المركزة يوم الجمعة وأعربت عائلته عن امتنانهم تجاه رسائل الدعم التي تلقوها.

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وذكر نادي أياكس، حيث كان يعمل الحارس السابق كرئيس تنفيذي لنهاية الموسم، في بيان: يظل إدوين فان دير سار في الرعاية المركزة في الوقت الحالي.

وأضاف: حالته مستقرة ولكنها تظل مقلقة. ينشر أياكس هذه المعلومات نيابة عن زوجته أنيماري فان دير سار.

وأكد: عائلة فان دير سار بجانب أياكس ممتنة وتأثرت بشدة برسائل الدعم الكثيرة.