الأهلي يفوز على الاتحاد ويقترب من حسم لقب الدوري المصري

أحرز الأهلي هدفين في أول 13 دقيقة ليفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من مضيفه الاتحاد السكندري، اليوم السبت، ويصبح بحاجة إلى نقطتين أو تعثر بيراميدز في مباراته القادمة لاستعادة لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل علي معلول من ركلة جزاء ومحمود عبد المنعم (كهربا) هدفي الأهلي ليرتفع رصيده إلى 75 نقطة من 29 مباراة متقدما بثماني نقاط على بيراميدز (31 مباراة) الذي يواجه سيراميكا كليوباترا يوم الاثنين المقبل.

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وإذا فشل بيراميدز في الفوز سيتوج الأهلي باللقب الغائب عنه في آخر موسمين.

وفي حالة فوز بيراميدز، سيحصل الأهلي على فرصة حسم اللقب أمام غريمه الزمالك يوم الخميس المقبل.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة من 32 مباراة في المركز الثامن.

وحصل حسين الشحات على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، ونفذ معلول الركلة بنجاح في الدقيقة العاشرة.

وبعد ذلك بثلاث دقائق ضاعف كهربا من تفوق الأهلي بعد تمريرة من بيرسي تاو ليسدد من مدى قريب.

وكاد كهربا أن يعزز من تفوق الأهلي لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 63.

وأكمل الاتحاد الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد حصول خالد الغندور على الإنذار الثاني بسبب تدخل متهور على خالد عبد الفتاح.