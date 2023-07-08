الفتح يعيد بيليتش إلى الدوري السعودي

أعلن الفتح المنافس فيدوري "روشن" السعودي للمحترفين تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش يوم السبت.

وقال النادي في بيان في تويتر: أعلنت إدارة الفتح عن تعاقدها مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لتولى الإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل.

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وسبق لبيليتش، البالغ عمره 54 عاما، تدريب الاتحاد في موسم 2018-2019 لكنه رحل بعد 19 مباراة فقط بسبب سوء النتائج.

وكان واتفورد، المنافس في الدرجة الثانية في إنجلترا، آخر محطات بيليتش التدريبية قبل رحيله عن الفريق في مارس آذار 2023.

كما سبق له تدريب وست هام يونايتد ووست بروميتش ألبيون الإنجليزيين ومنتخب كرواتيا.

وأنهى الفتح الدوري في المركز السادس خلال الموسم المنصرم.