اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيليتش
واتفورد المنافس في الدرجة الثانية في إنجلترا كان آخر محطات بيليتش التدريبية

الفتح يعيد بيليتش إلى الدوري السعودي

الرياض - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الفتح المنافس فيدوري "روشن" السعودي للمحترفين تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش يوم السبت.

وقال النادي في بيان في تويتر: أعلنت إدارة الفتح عن تعاقدها مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لتولى الإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل.

مادة اعلانية

وسبق لبيليتش، البالغ عمره 54 عاما، تدريب الاتحاد في موسم 2018-2019 لكنه رحل بعد 19 مباراة فقط بسبب سوء النتائج.

وكان واتفورد، المنافس في الدرجة الثانية في إنجلترا، آخر محطات بيليتش التدريبية قبل رحيله عن الفريق في مارس آذار 2023.

كما سبق له تدريب وست هام يونايتد ووست بروميتش ألبيون الإنجليزيين ومنتخب كرواتيا.

وأنهى الفتح الدوري في المركز السادس خلال الموسم المنصرم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقارير حقوقية: 318 ألف طفل محروم من التعليم في شمال سوريا تقارير حقوقية: 318 ألف طفل محروم من التعليم في شمال سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط