إنجلترا تتوج بطلة لكأس أوروبا تحت 21 عاماً بعد نهاية دراماتيكية

حقق المنتخب الإنجليزي لقب كأس أوروبا لكرة القدم لما دون 21 عامًا، السبت، بفوز دراماتيكي على إسبانيا 1-0 التي أهدرت ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء في مدينة باتومي في جورجيا.

أهدر قائد إسبانيا أبيل رويس ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعد أن تصدى حارس مانشستر سيتي جيمس ترافورد للمحاولة قبل أن يُبعد أيضًا متابعة من أيمار أوروس.

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سجل كورتيس جونز لاعب ليفربول هدف المباراة الوحيد قبل نهاية الشوط الاول (45+4).

وحققت إنجلترا لقبها الثالث في البطولة بعد 1982 و1984 من دون أن تستقبل شباكها أي هدف في المباريات الست جميعها.

وتمُر الكرة الانجليزية اليافعة بفترة جيدة، إذ إنها أيضًا حاملة لقب كأس أوروبا تحت 19 عامًا وفازت بكأس العالم تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا في 2017.

وتملك إسبانيا الى جانب ايطاليا الرقم القياسي في عدد الالقاب (5)، آخرها عام 2019.