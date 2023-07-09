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ماريغا
موسى ماريغا

جيسوس يبعد ماريغا عن معسكر الهلال بالنمسا.. ويعيده إلى الرياض

العربية.نت
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أبعد المدير الفني البرتغالي للهلال جورجي جيسوس، لاعبه المالي موسى ماريغا عن المعسكر التحضيري للفريق بالنمسا، وقرر إعادته لمواصلة التدريبات في مقر النادي بالعاصمة السعودية الرياض.

وكشف الهلال أن سبب قرار المدرب "فنيًا"، وسيكمل اللاعب برنامجه التدريبي في السعودية.

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وانتصر الهلال بسداسية نظيفة في مباراة ودية يوم السبت على نظيره لاندسكرون بمعسكره الحالي.

وانتقل ماريغا إلى الأزرق العاصمي قادما من بورتو البرتغالي في صيف موسم 2021-2022، وخاض منذ ذلك الحين 75 مباراة مع الفريق سجل 25 هدفًا ومرر 7 تمريرات حاسمة.

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