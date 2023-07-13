الأهلي يتلاعب بغريمه الزمالك ويهزمه برباعية

سجل حسين الشحات ثنائية بقذيفتين وأضاف علي معلول هدفا بتسديدة رائعة في الشوط الأول وهز محمد شريف الشباك قبل النهاية ليقودوا الأهلي بطل إفريقيا الذي حسم لقب الدوري المصري الممتاز قبل خمس جولات من النهاية لفوز كبير 4-1 على غريمه الزمالك في مباراة مؤجلة يوم الخميس.



وكان الأهلي حقق لقب الدوري المصري للمرة 43 في تاريخه يوم الاثنين الماضي دون أن يلعب بعد خسارة بيراميدز 2-1 أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا.



وقبل أن تجلس الجماهير في مقاعدها لمشاهدة المباراة هز الشحات الشباك بتسديدة رائعة من يمين منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية.



وبعدها بدقائق سدد محمد مجدي "قفشة" تصويبة من خارج المنطقة ارتطمت في إطار المرمى.



وفي الدقيقة 20 مرر الشحات كرة رائعة لمحمود عبد المنعم كهربا الذي انفرد بالمرمى وسدد من فوق الحارس محمد صبحي لكن مدافع الزمالك أنقذ الموقف.



وضاعف الشحات النتيجة في الدقيقة 36 بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة.



وأكمل علي معلول ثلاثية الأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من بيرسي تاو ليسدد اللاعب التونسي الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك صبحي.



وقلص أحمد سيد زيزو النتيجة للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 65 احتسبها الحكم بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو.



وتصدى إطار مرمى الأهلي لفرصتين خطيرتين للزمالك الذي تحسن مستواه في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل.



لكن محمد شريف أكمل رباعية الأهلي بتسديدة من داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.



وجمع الأهلي، الذي استعاد لقب الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه الزمالك، 78 نقطة من 30 مباراة ليتقدم بفارق 11 نقطة على بيراميدز الثاني الذي يملك 67 نقطة من 32 مباراة.



وتجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة من 33 مباراة في المركز الثالث.



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