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رودريغو
رودريغو خاض 28 مباراة مع منتخب إسبانيا

الريان القطري يتعاقد مع الإسباني الدولي رودريغو

العربية.نت
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أعلن الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع المهاجم الإسباني رودريغو مورينو من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي.

ونشر النادي مقطع فيديو للاعب على "تويتر" يستعرض مهاراته قائلا "أهلا بالأمة الريانية. أنا رياني".

وبدأ رودريغو مشواره في صفوف الفئات السنية لريال مدريد ثم انتقل إلى عدة فرق منها بنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني ومن ثم استقر في ليدز الإنجليزي والذي هبط الموسم الماضي إلى دوري البطولة الإنجليزية.

ولعب رودريغو 28 مباراة مع منتخب إسبانيا آخرها نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي عندما فاز إسبانيا على إيطاليا بهدفين مقابل هدف في طريقها للفوز بالبطولة.

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