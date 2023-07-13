الصرب يعودون إلى الهلال بعد غياب 39 عاماً

يعود الصرب إلى نادي الهلال بعد 39 عاماً منذ ظهورهم الأول والأخير في تاريخ النادي العاصمي بعدما انضم سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش، ليكون الصربي الثاني في تاريخ النادي الأزرق عقب مواطنه المدرب الشهير ليوبيسا بروشتش.

وضم الهلال الدولي الصربي ميلنكوفيتش-سافيتش يوم الأربعاء قادماً من لاتسيو الإيطالي بعقد يمتد لـ3 مواسم.

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ويعتبر بروشتش أول صربي في تاريخ الهلال الذي تعاقد معه مطلع الثمانينات الميلادية عقب تجربته الباهرة في تدريب الغريم التقليدي النصر أواخر العقد الذي سبقه، ورغم أنه لم يستمر طويلاً في النادي الأزرق إلا أنه قاده إلى الفوز بكأس الملك 1984 على حساب أهلي جدة برباعية لا تنسى.

وأغمض المدرب السابق لبرشلونة عينيه للمرة الأخيرة في أغسطس 1995، بعد أقل من 6 أشهر على ولادة سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش الذي نشأ مع والده في كاتالونيا الإسبانية.

ومر سيرغي بفريق فويفودينا في صربيا قبل الانتقال إلى غنك البلجيكي ومنه عام 2015 إلى لاتسيو الإيطالي الذي بقي معه حتى انتقاله إلى الهلال يوم الأربعاء.

ولعب ميلوش ديجينك مع الهلال في النصف الثاني من موسم 2018-2019 ورغم أنه مولود في صربيا إلا أنه نشأ في أستراليا التي حصل على جنسيتها وأصبح لاعباً دولياً لمنتخبها.