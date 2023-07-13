إنفانتينو يعلن انطلاق بطولة جديدة للأندية الإفريقية

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انطلاق البطولة الإفريقية الجديدة المكونة من ثمانية أندية في 20 أكتوبر المقبل، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي (كاف) في أبيدجان يوم الخميس.



وتقلصت المسابقة بشكل كبير عن الاقتراح الأصلي المكون من 24 فريقا.



وقال إنفانتينو للوفود التي حضرت الجمعية العمومية في كوت ديفوار: ستضم البطولة ثمانية أندية كبرى، ويتبعها في المستقبل نسخة أكبر. علينا الاستثمار في أندية كرة القدم الإفريقية وكذلك في كرة القدم للمنتخبات الوطنية.



"إنها مسؤوليتنا وواجبنا ومهمتنا، وبالعمل ومشاركة كل واحد منا كفريق واحد، سننجح".



ولا يُعرف الكثير عن البطولة قبل أكثر من ثلاثة أشهر بقليل من موعد انطلاقها، حيث لم يكشف الكاف رسميا حتى الآن عن الأندية المشاركة.



وأشارت العديد من التقارير الإعلامية أن الفرق المشاركة هي بطل جنوب إفريقيا ماميلودي صن داونز، المملوك لعائلة رئيس الكاف باتريس موتسيبي، وبترو أتلتيكو الأنغولي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية والأهلي المصري والحرية الغيني والوداد البيضاوي المغربي وسيمبا التنزاني والترجي التونسي.



وستقام البطولة بالتزامن مع دوري أبطال إفريقيا للفائزين بالدوري المحلي في جميع أنحاء القارة وليست بديلا عنها.



ولا تزال التفاصيل بشأن الجهات الراعية للبطولة والمحطات الناقلة لها والخدمات اللوجستية في طي الكتمان في الوقت الحالي.



ووعد الكاف في البداية عند اقتراح إقامة البطولة بدفع مئة مليون دولار كجائزة إجمالية للبطولة بينها 11.5 مليون دولار للبطل.

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