قرعة متوازنة لعرب إفريقيا بتصفيات كأس العالم 2026

أسفرت قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عن مجموعات متوازنة لمصر والمغرب وتونس والجزائر.

وأقيمت القرعة يوم الخميس في مدينة أبيدجان الإيفوارية، بحضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، حيث أسفرت عن المجموعات التالية:

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المجموعة الأولى: مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

المجموعة الثانية: السنغال والكونغو الديمقراطية وموريتانيا وتوغو والسودان وجنوب السودان.

المجموعة الثالثة: نيجيريا وجنوب إفريقيا وبنين وزيمبابوي ورواندا وليسوتو.

المجموعة الرابعة: الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وليبيا وإيسواتيني وموريشيوس.

المجموعة الخامسة: المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار والغابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشيل.

المجموعة السابعة: الجزائر وغينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.

المجموعة الثامنة: تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا ومالاوي وليبيريا وساوتومي وبرينسيبي.

المجموعة التاسعة: مالي وغانا ومدغشقر وإفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد.

ويُقام المونديال القادم بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 بأوروغواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كانت الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك إفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ السبع الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يجرى كل 4 أعوام.