قصة مأساوية.. نجم إنجلترا: صديق أمي تحرش بي.. وتاجرت بالمخدرات وأنا طفل

تحدث ديلي آلي نجم توتنهام الأسبق والمنتخب الإنجليزي عن معاناته خلال طفولته، وكشف العديد من الأسرار الصادمة حول تلك الفترة الصعبة والمأساوية.

وتألق آلي خلال فترة تواجده مع توتنهام، لكنه عانى من التهميش حينما كان البرتغالي جوزيه مورينيو مدربًا للفريق، لينتقل بعدها إلى إيفرتون ثم يخرج معارًا إلى بشكتاش التركي.

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وقال ديلي خلال حديثه لبرنامج The Overlap" الذي يقدمه غاري نيفيل: يمكن أن تعطيكم بعض الأشياء تصورًا عن كيف كانت طفولتي، حينما كنت في السادسة تعرضت للتحرش الجنسي من صديق لأمي، التي كانت مدمنة على الكحول، تم إرسالي لأعيش مع والدي في إفريقيا لأتعلم الالتزام والانضباط.

"في السابعة بدأت التدخين، وفي الثامنة بدأت بتجارة المخدرات، قال لي صديق بأن الشرطة لن تشتبه بطفل أبدا، فكنت أركب دراجتي مع كرة القدم خاصتي، وأعطي المخدرات لمن يريدها".

وتابع: وأنا في الـ 11 تم تهديدي بالقتل، ثم تعرضت للتبني من قبل أشخاص رائعين ساعدوني كثيرًا، مؤخرًا أدمنت الحبوب المنومة، أخفيت الأمر لفترة طويلة وخشيت الإفصاح عنه، لكنني تعافيت مؤخرًا بعد أن أمضيت 6 أسابيع في مصحة بأميركا.

وعن أصعب لحظات مسيرته قال آلي: ربما كانت أتعس لحظة بالنسبة لي عندما كان جوزيه مورينيو مدربًا لتوتنهام. كنت في الرابعة والعشرين من عمري. أتذكر أنه بعد تدريب ما، وكان قد أخبرني أنني لن أشارك معه، كنت أنظر في المرآة وأسأل نفسي هل يجب أن أعتزل الآن؟ وأنا 24 عامًا، هل يجب أن أتوقف عن فعل الشيء الذي أحبه؟

وخاض صاحب الـ27 عاما 269 مباراة بجميع المسابقات مع توتنهام، سجل خلالها 67 هدفًا، وفي إيفرتون لعب 13 لقاء لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف.

دوليًا، خاض اللاعب مباراته الأولى مع منتخب الأسود الثلاثة في 2015، لعب بعدها في 36 مناسبة، سجل 3 أهداف ومرر لزملائه 7 تمريرات حاسمة.