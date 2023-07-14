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الاتحاد الأوروبي يغرّم برشلونة ومانشستر يونايتد

مانشستر - فرانس برس
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غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عدّة أندية الجمعة بسبب مخالفات مالية خلال موسم 2022-2023، بينها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وغرّمت لجنة الرقابة المالية على الأندية، المستقلة داخل ويفا، يونايتد 300 ألف يورو (335 ألف دولار) لإخفاقه في تلبية شروط الحدّ من الخسائر التي تتكبدّها الأندية.

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بدوره، تعرّض برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، لغرامة نصف مليون يورو، لإدراج أرباح من مبيعات أصول غير ملموسة، لا تُعدّ دخلاً مناسباً بحسب اللوائح، وذلك من أجل موازنة دفتره المالي.

وتسمح قواعد اللعب المالي النظيف، المعتمدة في 2011، للأندية بالإبلاغ عن خسائر لا تزيد عن 30 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات.

وكان الموسم الماضي الأخير الذي يعتمد فيه يويفا هذه اللوائح، قبل تخفيف لوائح الترخيص والاستدامة في المواسم الثلاثة المقبلة.

وتفادت أندية إنتر، ميلان، روما (إيطاليا)، باريس سان جيرمان، وموناكو، ومرسيليا (فرنسا) الغرامات، بعد تلبية بنود اتفاقية تسوية مع الاتحاد الأوروبي للعبة.

وكانت الغرامة الأعلى بقيمة مليوني يورو لكل من رويال أنتويرب البلجيكي وطرابزون سبور التركي.

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