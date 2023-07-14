الحكم على ميندي لاعب سيتي في قضيتي اغتصاب

كشفت وكالة أنباء (بي.أية) ميديا يوم الجمعة أن محكمة بريطانية برأت بنجامين ميندي، لاعب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سابقا، من تهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.



وفي يناير الماضي، ثبت أن ميندي غير مذنب في ستة اتهامات بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي.



وكانت آخر مباراة خاضها ميندي مع سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس 2022، وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر بينما تم احتجاز اللاعب.



وانضم ميندي، الذي لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادما من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.



وفاز ميندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع سيتي، رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.

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