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جابر بعد وصولها للنهائي

صحف تونس: أنس وزيرة السعادة في نهائي الأحلام

تونس - رويترز
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عبرت الصحف التونسية، صباح يوم الجمعة، عن مشاعر الجماهير الممتزجة بين الفرح والفخر والترقب بعد تأهل أنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي.

وتحلم أنس (28 عاما) بأن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، حين تواجه التشيكية ماركيتا فوندروسوفا يوم السبت، لتعوض خسارة نهائيي ويمبلدون وأميركا المفتوحة العام الماضي.

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وذكرت صحيفة (الشروق) بعد تغلب أنس على أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا في قبل النهائي يوم الخميس "أنس جابر إلى نهائي الأحلام".

وكتبت صحيفة (لوطون) الناطقة بالفرنسية في عنوانها "نعم هي قادرة" بعد أن أصبحت أول لاعبة تبلغ نهائي ويمبلدون مرتين متتاليتين منذ الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز في 2018 و2019، وهو الإنجاز الذي أبرزته صحيفتا (الصباح) و(المغرب) أيضا.

وقال كمال دقيش وزير الرياضة التونسي لمحطة موزاييك: "أنس أبهجت التونسيين مرة أخرى بكونها بطلة ووزيرة للسعادة، أقول لها نحن جميعا نفتخر بك، لذا العبي بأريحية وتجنبي الضغوط".

ولم يكن مشوار أنس المصنفة السادسة مفروشا بالورود في البطولة، إذ تغلبت على بترا كفيتوفا، الفائزة بلقب ويمبلدون مرتين، في الدور الرابع، وإيلينا ريباكينا حاملة اللقب في دور الثمانية، قبل أن تطيح ببطلة أستراليا المفتوحة سبالينكا من قبل النهائي.

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