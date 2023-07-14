ويمبلدون.. ألكاراز الأول عالمياً يلاقي ديوكوفيتش في النهائي

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ضرب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز المصنف أول عالمياً موعداً نارياً في نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، مع حامل اللقب سبع مرات الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني عالمياً، بعد تغلبه الجمعة على الروسي دانييل مدفيديف الثالث بثلاث مجموعات نظيفة 6-3 و6-3 و6-3.
ويسعى ابن العشرين عاماً إلى إحراز لقبه الثاني في البطولات الكبرى، بعد فلاشينغ ميدوز 2022. لكن ديوكوفيتش الباحث بدوره عن معادلة الرقم القياسي من خلال إحراز لقبه الكبير الرابع والعشرين، لن يكون خصماً سهلاً بعد بلوغه النهائي التاسع في ويمبلدون إثر فوز بثلاث مجموعات أيضاً على الإيطالي الشاب يانيك سينر.
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