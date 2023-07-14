يوفنتوس لبونوتشي: ابحث عن فريق جديد

ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة أنه جرى استبعاد ليوناردو بونوتشي قائد فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم من جولة الفريق في الولايات المتحدة ضمن الاستعدادات للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" أنه جرى إبلاغ المدافع بونوتشي بالبحث عن فريق جديد، حيث لم يعد ضمن حسابات يوفنتوس للموسم الجديد.

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وأضاف التقرير أنه جرى استبعاد لاعب خط الوسط الأميركي ويستون ماكيني أيضا من جولة الفريق.

ويلعب بونوتشي لفريق يوفنتوس منذ عام 2010، باستثناء الفترة التي قضاها ضمن صفوف ميلان بين عامي 2017 و2018.

وعلى مستوى الأندية والمنتخب، كان بونوتشي يعد نجما بارزا وعنصرا أساسيا لفترة طويلة.

لكن في الموسم الماضي، لم يلعب بونوتشي (36 عاما) دورا رئيسيا في صفوف يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني ماسيميليانو أليغري.