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ديكلان رايس هو اللاعب الإنجليزي الأغلى على الإطلاق

أرسنال يتعاقد مع لاعب الوسط رايس في صفقة قياسية بريطانية

لندن - رويترز
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‭‭‬‬أعلن أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم انضمام لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس إلى صفوفه من وست هام بعقد طويل الأجل يوم السبت.

ولم يكشف أرسنال عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام محلية تكهنت بأن الصفقة هي الأغلى بين أندية بريطانيا بعد الاتفاق على دفع 105 ملايين جنيه إسترليني (137.45 مليون دولار).

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان: إنه لاعب صاحب إمكانات هائلة وكان ينافس بمستويات مرتفعة في الدوري الممتاز ومع منتخب إنجلترا لعدة مواسم.

وأعلن وست هام في وقت سابق أن قائده رايس (24 عاما) غادر صفوفه بعد عشر سنوات عقب قيادته للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.

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