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رد فعل أنس بعد الخسارة

أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للعام الثاني تواليا

لندن - د ب أ
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حرمت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السادسة على العالم من تحقيق إنجاز تاريخي وتغلبت عليها 6 - 4 و6 - 4 يوم السبت في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

وشكلت الهزيمة في مباراة اليوم ضربة موجعة لأنس جابر التي كانت تأمل في تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تتوج في إحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

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وخاضت أنس جابر اليوم ثالث نهائي لها في بطولات "غراند سلام" حيث وصلت إلى نهائي ويمبلدون في العام الماضي لكنها خسرت أمام الكازاخية إيلينا رايباكينا، كما تأهلت إلى نهائي أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بعدها بنحو شهرين وخسرت أمام البولندية ايغا شفيونتيك.

أما فوندروسوفا، المصنفة 42 على العالم، فقد توجت اليوم بأول لقب لها في غراند سلام، عبر ثاني نهائي لها في البطولات الكبرى، حيث كانت قد خسرت أمام الأسترالية أشليه بارتي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) عام 2019.

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