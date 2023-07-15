رايس يغادر وست هام ويقترب من أرسنال

أعلن وست هام يونايتد يوم السبت رحيل لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم ديكلان رايس عن صفوفه من أجل صفقة قياسية بريطانية.
ويرتبط رايس (24 عاما) بالانتقال إلى أرسنال بعد أن قاد وست هام لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي بينما أنهى فريقه الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز 14 بالموسم الماضي. وقال ديفيد سوليفان الرئيس الشريك لوست هام في بيان: يشعر الجميع في وست هام بالفخر بمشاركته في رحلته من أكاديمية المواهب حتى أصبح أفضل لاعب صاعد في كرة القدم الإنجليزية.
وأضاف: أود أن أوضح أمام مشجعينا أننا لم نرغب في بيع ديكلان، أردنا بناء فريق حوله وتحقيق تطور مستمر وعرضنا عليه عقدا طويل الأجل لتأمين مستقبله.
"لكن بمجرد أن عبر ديكلان عن رغبته في الانتقال وخوض تحديات جديدة شعر النادي بأنه ليس من الصواب اعتراض طريقه وتصرفنا بأفضل وسيلة لضمان مصلحة وست هام".
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