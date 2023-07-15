كوليبالي: جماهير الهلال راسلت عائلتي.. واستشرت غوميز

كشف السنغالي كاليدو كوليبالي المدافع الجديد للهلال المنافس في دوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم السبت أن بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال السابق أثر على قرار انتقاله إلى قطب الرياض.



وأعلن الهلال التعاقد مع السنغالي كوليبالي (32 عاما) الشهر الماضي قادما من تشيلسي.



وقال كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي وجنك البلجيكي السابق في مقابلة نشرها حساب الهلال على تويتر: أعتقد أن الموسم المقبل ثم الذي يليه سيكون جيدا للغاية لكرة القدم السعودية. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الهلال على النجاح والفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير وهذا كان هدفي الأول عندما وقعت عقدي مع النادي.



وأضاف: كل شيء كان جيدا وحصلت على ترحيب كبير من زملائي والطاقم الفني. منحني الجميع الثقة وذهبت للتدريب عند وصولي مباشرة. كان الجميع يتدرب بحماس في الملعب للاستعداد للمباراة الأولى.



وانتقل كوليبالي إلى ميتز الفرنسي عندما كان عمره 15 عاما وقضى ثلاث سنوات رائعة في جنك لعب خلالها في الدوري الأوروبي قبل الانتقال إلى نابولي، حيث قضى ثمانية أعوام لعب خلالها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وحصل على جائزة أفضل مدافع بالدوري ثلاث مرات.



وتوج كوليبالي بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021 مع السنغال بعد الفوز بركلات الترجيح على المنتخب المصري في المباراة النهائية بالكاميرون.



وأضاف كوليبالي: سعيد باللعب في الهلال أحد أفضل أندية آسيا ووجودي هنا مهم للغاية. تلقيت الكثير من الرسائل على حساباتي في إنستغرام وتويتر تطلب مني الانضمام إلى أفضل نادٍ في آسيا وبعض جماهير النادي أرسلت لزوجتي وعائلتي يطلبون انضمامي للهلال.



"بحثت عن تاريخ النادي على الإنترنت وتحدثت مع مدير أعمالي وكذلك غوميز الذي أبلغني الكثير من الأشياء عن الهلال والنادي والجماهير، وعلمت حينها أن اختياري كان صائبا، وكذلك (موسى) ماريغا ساعدني كثيرا وقدم لي الكثير من النصائح وفوجئت بالترحيب الكبير من زملائي خاصة علي البليهي ومحمد العويس".

مادة اعلانية