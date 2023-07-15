مدربة سيدات أيرلندا تبرر إلغاء ودية كولومبيا: اللاعبات خفن على أجسادهن

أكدت فيرا باو، مدربة المنتخب الأيرلندي لكرة القدم، أن لاعبات فريقها كان لديهن مخاوف على أجسادهن من الإصابات في المباراة الودية، استعدادا لبطولة كأس العالم للسيدات، أمام منتخب كولومبيا والتي تم إلغاؤها يوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن لاعبة خط الوسط دينيس أوسوليفان تم نقلها إلى المستشفى بسبب إصابتها في الساق، وتم إلغاء المباراة بعد بدايتها بعشرين دقيقة فقط عقب العديد من التدخلات القوية، ووصف الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم المباراة بأنها مباراة بدنية للغاية.

مادة اعلانية

وكشفت الأشعة أن دينيس أوسوليفان، قائدة فريق نورث كارولينا كوريج، لم تتعرض لأي كسور ولكن يتعين اكتشاف مدى إصابة الأنسجة الرخوة.

وقالت باو لشبكة "سكاي سبورتس": إنه شيء لم أتعرض له من قبل طوال 47 عاما من المشاركة في كرة القدم، كلاعبة، أو كمدربة. كانت البداية جيدة، مباراة جيدة، طبيعية، وبعد ذلك ازدادت الأجواء سخونة وأصبحت المباراة بدنية.

وأردفت: وبعد ذلك جاءت العرقلة الضخمة لدينيس، عرقلة غير موجودة في قواعد اللعبة وكانت تشعر بألم شديد، توجهت لمدربة منتخب كولومبيا وقلت: أحتاج لمساعدة منك، يجب أن نقوم بتهدئة هذا. كلنا نريد الذهاب لكأس العالم.

وأكملت: كانت اللاعبات في حالة استياء شديد وكن يشعرن بالخوف على أنفسهم. نحن لسنا فريقا يخشى من التدخلات العنيفة، اصطحبتهن بعيدا لتهدئة الأمور، وأجلستهن على مقاعد البدلاء. ناقشنا الأمر وكنا على تواصل مع الرئيس والرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم.

وأكدت: بشكل جماعي كنا نعلم أن الأمور لن تسير في الطريق الصحيح بعد الآن، وإذا استمرت المباراة كنا سنضع لاعباتنا في موقف يحتمل أن يكون خطيرا، دخلنا في مناقشات هادئة مع الحكم وتم إلغاء المباراة.