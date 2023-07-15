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ميسي
صفقة مقدرة قيمتها بـ 60 مليون دولار سنوياً

ميسي يوقع رسميا عقد انتقاله الى إنتر ميامي

فلوريدا - فرانس برس
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وقع النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي رسمياً عقداً مع إنتر ميامي يربطه بنادي الدوري الأميركي "أم أل أس" لكرة القدم حتى 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد يوم السبت.

وقال ميسي: أنا متحمس جداً لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعاً سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معاً من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد.

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ووصل ابن الـ36 عاماً إلى فلوريدا الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بـ 60 مليون دولار سنوياً.

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