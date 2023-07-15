نقل فان دير سار إلى مستشفى بهولندا

أكدت زوجة إدوين فان دير سار حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، يوم السبت، أنه نقل إلى مستشفى في هولندا، لكنه يظل في الرعاية المركزة بعد تعرضه لنزيف بالمخ الأسبوع الماضي.



وسيبقى فان دير سار (52 عاما)، الذي دخل مستشفى خلال قضاء عطلة في كرواتيا، في وحدة للعناية المركزة لكنه في حالة مستقرة وليست خطيرة.



وذكرت زوجته أنيماري: عاد إدوين إلى الوطن مساء الجمعة وهو الآن في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى هولندي.



وعن حالة حارس ومدير أياكس أمستردام السابق أضافت: الوضع كما هو، مستقر، لا يوجد تهديد للحياة ويمكنه التواصل.



"تود عائلة فان دير سار أن تعبر عن امتنانها العميق للمستشفى".

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