اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
فان دير سار
فان دير سار تواصل مع المقربين منه بشكل طبيعي

نقل فان دير سار إلى مستشفى بهولندا

أمستردام - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت زوجة إدوين فان دير سار حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، يوم السبت، أنه نقل إلى مستشفى في هولندا، لكنه يظل في الرعاية المركزة بعد تعرضه لنزيف بالمخ الأسبوع الماضي.

وسيبقى فان دير سار (52 عاما)، الذي دخل مستشفى خلال قضاء عطلة في كرواتيا، في وحدة للعناية المركزة لكنه في حالة مستقرة وليست خطيرة.

وذكرت زوجته أنيماري: عاد إدوين إلى الوطن مساء الجمعة وهو الآن في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى هولندي.

وعن حالة حارس ومدير أياكس أمستردام السابق أضافت: الوضع كما هو، مستقر، لا يوجد تهديد للحياة ويمكنه التواصل.

"تود عائلة فان دير سار أن تعبر عن امتنانها العميق للمستشفى".

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تتحول أفغانستان إلى بلد سياحي تحت حكم طالبان؟ هل تتحول أفغانستان إلى بلد سياحي تحت حكم طالبان؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط