الأهلي يواصل انتصاراته برباعية جديدة في المقاولون العرب

واصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز، الذي توج به هذا الموسم، عقب فوزه الكبير والمستحق 4 - 1 على مضيفه المقاولون العرب، يوم الأحد، في المرحلة الـ34 (الأخيرة) بالمسابقة.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي توج هذا الموسم بلقبه الـ43 في المسابقة ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا باللقب، إلى 81 نقطة، مواصلا التحليق في القمة، بعد خوضه 31 مباراة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي لعب 33 لقاء.

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في المقابل، توقف رصيد المقاولون العرب، الذي اختتم مبارياته في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 44 نقطة في المركز السابع.

وافتتح المالي أليو ديانغ التسجيل للأهلي في الدقيقة 16، لكن سرعان ما تعادل الأوغندي جوزيف أوتشايا لمصلحة المقاولون في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، أعاد محمد شريف التقدم للأهلي، بعدما أضاف الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 52، قبل أن يحرز زميله طاهر محمد طاهر الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 68 و90 من ركلة جزاء على الترتيب.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي للأهلي برباعية في المسابقة، عقب فوزه بالنتيجة ذاتها على غريمه التقليدي الزمالك يوم الخميس الماضي، في لقاء القمة الذي جرى بينهما بملعب القاهرة الدولي.