الهولندي سيمونز يغادر أيندهوفن ليعود إلى باريس سان جيرمان

أعلن أيندهوفن المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم يوم الأحد رحيل لاعب الوسط الهولندي تشافي سيمونز ليكمل انتقاله إلى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.



وانتقل سيمونز، أحد أبناء أكاديمية برشلونة، إلى الفريق الهولندي العام الماضي بعقد يمتد لخمس سنوات بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.



وغادر سيمونز إسبانيا لينضم إلى فريق العاصمة الفرنسية في 2019 قبل أن يشارك للمرة الأولى كلاعب محترف في 2021. وفاز بالدوري وكأس فرنسا.



وقال أيندهوفن في بيان: يغادر تشافي سيمونز فورا معسكر التدريب ليكمل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.



وساعد اللاعب أيندهوفن على إنهاء الموسم المنصرم في المركز الثاني بالدوري بعدما سجل 19 هدفا ولعب ثماني تمريرات حاسمة في 34 مباراة.



وفاز بكأس كيه.إن.فيه.بي ودرع يوهان كرويف وجائزة هداف الدوري مع أيندهوفن.



وأضاف البيان أن اللاعب البالغ عمره 20 عاما: انضم لأيندهوفن العام الماضي وأصبح لاعبا مهما في فريق (المدرب السابق) رود فان نيستلروي.

مادة اعلانية