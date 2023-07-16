بايرن ميونخ: سنحصل على هاري كين.. توتنهام يجب أن يستسلم

يثق أولي هونيس، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، من قدرة فريقه على التعاقد مع هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي.

وذكرت تقارير أن دانييل ليفي رئيس بايرن ميونخ رفض عرضين من بايرن ميونخ، حيث ذكرت التقارير أن رئيس توتنهام يريد الحصول على 100 مليون يورو (112 مليون دولار) قبل أن يفكر حتى في الدخول في مفاوضات.

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وذكرت التقارير أن بايرن تقدم بعرضين 70 مليون يورو و80 مليون يورو، بالإضافة لمدفوعات إضافية، ولكن رئيس النادي الشرفي هونيس يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق في النهاية، خاصة وأن كين مستعد للرحيل.

وقال هونيس خلال زيارة إلى معسكر اعداد الفريق للموسم الجديد الذي بدأ يوم السبت: أشار بوضوح شديد إلى أن موقفه سيظل كما هو. وإذا ظل كما هو، سنحصل على خدماته. وسيتعين على توتنهام الانصياع له.

وعن ليفي، قال: عليك أن تجعله يعطيك رقما في البداية. إنه يلعب على الوقت، إنه ذكي ومحترف للغاية. أقدره كثيرا. على الجانب الآخر، نحن لسنا أشخاصا يفعلون هذا للمرة الأولى أيضا.

ولدى كين (29 عاما) عقد يمتد حتى 2024 ويعد ليفي أحد أصعب الأشخاص الذين تتفاوض معهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث بايرن ميونخ عن مهاجم جديد حيث إن الفريق الحالي لم يكن قادرا على ملء الفراغ الذي تركه روبرت ليفاندوفسكي بعد رحيله لبرشلونة في العام الماضي، ويعد كين المرشح الأول للانضمام لبايرن.