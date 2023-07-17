نيفيز: مشروع الهلال والدوري السعودي كان عاملا مهما في انتقالي

كشف لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز أن المشروع الذي قدمه الهلال والدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم كان عاملا مهما في انتقاله.



وانضم نيفيز إلى الهلال قادما من وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، كما تعاقد الهلال مع الصربي سيرجي ميلنكوفيتش-سافيتش من لاتسيو والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.



وأضاف اللاعب البالغ عمره 26 عاما في مقابلة نشرها الهلال في حسابه في تويتر: النادي ومسؤولو الدوري قدما مشروعا جيدا. مدير أعمالي تحدث إلى العديد من الأشخاص المرتبطين بالبطولات الآسيوية وفي النهاية كان قرارا سهلا.



"أنا على معرفة بالهلال بسبب عدد اللاعبين والمدربين البرتغاليين الذين سبق لهم الوجود في السعودية".



"تحدثت إلى عائلتي وكنا سعداء بالانتقال إلى السعودية وهو العامل الأهم في قراري لكن مشروع الهلال وكونه أكبر فريق في آسيا كان عاملا مهما".



وكال اللاعب البرتغالي المديح لعمل مسؤولي الدوري السعودي من أجل تطوير البطولة.



وقال: الهدف الأساسي للدوري هو التطور. المسؤولون يقومون بعمل جيد ونرى كل اللاعبين الجدد المنضمين إلى جميع فرق الدوري وليس الفرق الكبرى فقط.



"هناك لاعبون برتغاليون هم أصدقائي ينضمون إلى الدوري وفي أول عام نرى عمل القائمين على الدوري".



وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة في نهاية العام الماضي.



وتعاقد الاتحاد حامل اللقب مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيمة ونجولو كانتي والبرتغالي جوتا وكذلك الأهلي مع البرازيلي فيرمينو مهاجم ليفربول السابق والسنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي السابق.



وسيعود البرتغالي جورجي جيسوس لتدريب الهلال لفترة ثانية.



وفي فترته الأولى قضى جيسوس ستة أشهر مميزة في الهلال وتعرض لهزيمة واحدة فقط، لكنه أقيل بسبب خلافات مع الإدارة.



وتابع نيفيز: الفريق يحاول التطور ليس فقط على مستوى اللاعبين فجيسوس مدرب رائع وحقق إنجازات في كل مكان ذهب إليه وسبق له العمل هنا.



وتحدث نيفيز عن فريقه السابق بورتو الذي يرتدي اللونين الأبيض والأزرق مثل الهلال.



وقال: فريقي المفضل منذ الصغر هو بورتو ويرتدي الأزرق والأبيض مثل الهلال وهذا أمر جيد. سنقاتل من أجل الفوز بكل بطولة فهدفنا الأساسي الفوز بالألقاب وإسعاد الجماهير.



"وعدي الوحيد هو تقديم كل ما لدي لمحاولة مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه للفوز بأكبر عدد من البطولات".



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