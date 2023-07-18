رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأميركي

أكد كريستيانو رونالدو أنه لن يعود للعب في أوروبا، وأكد أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأميركي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

وأكد رونالدو، الذي انضم للنصر في نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف العام أن معظم مسابقات الدوري في أوروبا تعاني من تراجع في المستوى.

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ونقلت شبكة "إي.إس.بي.إن" عن رونالدو قوله بعد خسارة النصر أمام سلتا فيغو 5-0 ودياً: بنسبة 100 بالمئة لن أعود إلى أيفريق أوروبي. عمري 38 عاما، لقد فقدت الكرة الأوروبية الكثير من جودتها. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوري.

واختار ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 2025.

وقال رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي، الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا... خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية.

وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية ومنهم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد وكذلك نغولو كانتي وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي من تشيلسي ومارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان روبرتو فيرمينو من ليفربول وسيرغي ميلنكوفيتش سافيتش من لاتسيو وروبن نيفيز من وولفرهامبتون بالإضافة إلى جوتا لاعب سيلتك الأسكتلندي.