اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رونالدو النصر سلتا فيغو
رونالدو خلال المباراة التي خسرها النصر أمام سلتا فيغو

رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأميركي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد كريستيانو رونالدو أنه لن يعود للعب في أوروبا، وأكد أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأميركي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته.

وأكد رونالدو، الذي انضم للنصر في نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف العام أن معظم مسابقات الدوري في أوروبا تعاني من تراجع في المستوى.

مادة اعلانية

ونقلت شبكة "إي.إس.بي.إن" عن رونالدو قوله بعد خسارة النصر أمام سلتا فيغو 5-0 ودياً: بنسبة 100 بالمئة لن أعود إلى أيفريق أوروبي. عمري 38 عاما، لقد فقدت الكرة الأوروبية الكثير من جودتها. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوري.

واختار ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 2025.

وقال رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي، الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا... خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية.

وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية ومنهم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد وكذلك نغولو كانتي وكاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي من تشيلسي ومارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان روبرتو فيرمينو من ليفربول وسيرغي ميلنكوفيتش سافيتش من لاتسيو وروبن نيفيز من وولفرهامبتون بالإضافة إلى جوتا لاعب سيلتك الأسكتلندي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟ مأذنة مسجد أثرية تثير انقساما في البصرة.. ماذا حدث؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط