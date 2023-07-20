أونانا يؤكد رحيله عن إنتر من أجل "مغامرة جديدة في مانشستر"

كشف حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا يوم الخميس أنه رحل عن إنتر ميلان المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.



ووفقا لشبكة سكاي سبورتس، أكمل الحارس البالغ من العمر 27 عاما الفحص الطبي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيتعاقد مع يونايتد مقابل 51 مليون يورو (56.70 مليون دولار) بالإضافة إلى أربعة ملايين يورو أخرى في شكل حوافز إضافية.



وقال أونانا في بيان موجه إلى أنصار إنتر: وقعت في حب سان سيرو ولاكورفا والمدينة بأكملها. الآن الظروف مناسبة لي لبدء مغامرة جديدة في مانشستر.



"سأفعل ذلك بحماس كبير، مع العلم أنني سأفتقدكم. أبدي امتناني لكل "مشجعي انتر". أنتم تجعلون هذا النادي مكانا رائعا".



وانضم أونانا إلى إنتر في يوليو 2022 قادما من أياكس أمستردام الهولندي.



وسرعان ما أصبح أونانا الحارس الأول في تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي وكان عنصرا محوريا في الموسم الذي انتهى بفوز إنتر بكأس إيطاليا وكأس السوبر الايطالية. كما وصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.



وبدا من المحتوم أن يصبح أونانا الحارس الأول للكاميرون على المدى الطويل، لكنه قرر الاعتزال دوليا بعد أن لعب مباراة واحدة فقط في كأس العالم 2022، حيث تم إيقافه لأسباب انضباطية.



وخاض أونانا 34 مباراة دولية مع المنتخب الوطني.

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