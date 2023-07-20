مدرب إنتر ميامي يكشف موعد مباراة ميسي الأولى

أكد المدرب الأرجنتيني لنادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم خيراردو "تاتا" مارتينو يوم الأربعاء أنه ينوي الدفع بالوافدين الجديدين مواطنه ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو بوسكيتس يوم الجمعة أمام فريق كروز أزول المكسيكي ضمن "كأس الدوريين".

وقال مارتينو في تصريح لقناة "تي واي سي" الرياضية الأرجنتينية "لا أستبعد الدفع بهما" خلال البطولة التي تجمع بين فرق أميركية ومكسيكية.

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وأضاف: بقيت حصة تدريبية واحدة وسنتحدث معهما لنرى كيف يشعرون وبعد ذلك سنقرر.

وتابع: يمكننا أن نتوقع رؤيتهما يوم الجمعة لكنني لا أريد التسرع.

ووقع الزميلان السابقان في نادي برشلونة الإسباني للتو حتى عام 2025 مع نادي إنتر ميامي، وتم تقديم صاحب الكرة الذهبية سبع مرات إلى جماهير النادي الأحد أمام جماهير كبيرة.

ويعاني إنتر ميامي منذ مواسم عدة في الدوري الأميركي حيث كانت نتائجه مخيبة للآمال. يبقى دون انتصار في 11 مباراة ومني السبت بخسارته الرابعة عشرة في 22 مباراة هذا الموسم.