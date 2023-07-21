العربي القطري يتعاقد مع السومة لمدة موسمين

أعلن العربي وصيف بطل دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة لمدة موسمين، وذلك بعد انتهاء فترة استعارة اللاعب من الأهلي السعودي.

وقال العربي، بطل كأس أمير قطر الموسم الماضي، عبر حسابه على تويتر: العقيد عرباوي من جديد. أتم نادي العربي التعاقد مع المحترف السوري عمر السومة لمدة موسمين.

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ونشر حساب النادي مقطع فيديو قصير لبعض أهداف السومة البالغ عمره 34 عاما مع الفريق ولقطات من توقيع العقد.



وتعاقد العربي مع السومة العام الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من الأهلي قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي بعد تألقه الموسم الماضي وتسجيله 19 هدفا في الدوري احتل بها المركز الثاني في صدارة هدافي المسابقة خلف الكيني مايكل أولونغا مهاجم الدحيل البطل.

وساهم السومة بشكل كبير في تتويج العربي بلقب كأس الأمير عندما سجل هدفين خلال الفوز 3-صفر على السد في المباراة النهائية في مايو أيار الماضي.

وفاز العربي، الذي حقق الكأس للمرة الأولى منذ 30 عاما، باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، كما نافس بقوة على لقب الدوري وخسره بفارق نقطتين فقط عن الدحيل.

واتخذ السومة قرارا بالرحيل عن صفوف الأهلي بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية الموسم الماضي وفضل الاستمرار مع العربي رغم عودة الأهلي لدوري الأضواء هذا الموسم.

وانضم السومة، الذي سيواصل ارتداء القميص رقم 9 مع العربي، إلى الأهلي في 2014 قادما من القادسية الكويتي وحقق معه أربعة ألقاب بينها لقب الدوري موسم 2015-2016 وكأس الملك في الموسم ذاته.



وكذلك كأس ولي العهد موسم 2014-2015 وكأس السوبر السعودي موسم 2016-2017.



وتوج الدولي السوري بلقب هداف الدوري ثلاثة أعوام متتالية من 2014 إلى 2017.



وبدأ السومة، المولود في دير الزور بسوريا، مسيرته في بلاده مع الفتوة الذي لعب له حتى انتقاله للقادسية في 2011.