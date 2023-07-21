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يمتد عقد كلوب مع ليفربول حتى 2026

كلوب يلمح إلى وجهته المستقبلية بعد الرحيل عن ليفربول

ليفربول - د ب أ
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لا يستبعد يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إمكانية تدريب المنتخب الألماني عقب نهاية عقده مع فريقه الإنجليزي.

وقال الألماني كلوب (56 عاما) خلال حدث نظمته شركة "فيشر" الألمانية بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها إن "منصب المدير الفني للمنتخب الوطني سيكون شرفا كبيرا لا شك في ذلك".

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وأضاف: المشكلة التي تمنعني من ذلك هي الولاء، لا يمكنني الرحيل عن ليفربول الآن وتولي تدريب ألمانيا، الأمور لا تعمل على هذا النحو، ولا يوجد عرض من الأساس.

وأكد كلوب الذي يمتد عقده مع ليفربول حتى 2026: إذا كنت سأفعل ذلك في مرحلة ما فيجب أن أكون متاحا، والوضع ليس هكذا في الوقت الراهن، لدي مسؤولية تجاه النادي.

وأشار: إنها وظيفة مثيرة، لكني لا أعرف حاليا إذا كنت سأقوم بشيء مختلف تماما عندما أرحل عن ليفربول، أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة.

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